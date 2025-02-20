В Украине может появиться мощный региональный университет: стало известно подробности поездки Винницкого и Бабака в Умань

Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что в Украине в 2025 году состоится не менее 7-8 объединений университетов. Он намекнул, что одно из объединений может быть в городе Умань Черкасской области.

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На своем канале в Telegram народный депутат отметил, что на днях у него была поездка в Умань вместе с заместителем министра образования и науки Михаилом Винницким. Речь идет о двух государственных университетах, один из которых имеет аграрное направление, другой – педагогическое.

"При этом около 40% образовательных программ у них, по сути, одинаковые и они конкурируют между собой в городе с населением менее 100 тысяч за одних и тех же абитуриентов. Руководство обоих университетов понимает, воспринимает и разделяет государственную политику в сфере высшего образования", – написал Бабак.

Он добавил, что равноправное объединение двух средних по размеру университетов может стать фундаментом создания мощного регионального университета.

Отметим, что в мае 2024 МОН заявляло о планах оптимизировать университеты в Каменец-Подольском и Умани. Однако, с того времени, никакой официальной информации об этом не было.

Речь может идти об Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины и Уманском национальном университете садоводства.

Как сообщал OBOZ.UA, министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что университеты в Украине, где учится тысяча студентов и меньше – это не та среда, которая может развиваться. Более рационально функционирование вузов с более чем 10 тысячами студентов.

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