В Украине на бакалавриат зарегистрировалось рекордно мало абитуриентов: что известно

Украинские выпускники колледжей не изъявили желания продолжать обучение по следующему уровню. В частности, желающих поступить на бакалавриат оказался только 31 человек, выбрав специальность по экономике и управлению.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там отметили, что поступающие могли подать заявки с 19 по 30 апреля. Соискатели образования должны сдать единое профессиональное вступительное испытание для поступления на бакалавриат (БЕПВИ).

Продолжить обучение можно по специальностям 07 "Управление и администрирование", 20 "Аграрные науки и продовольствие", 28 "Публичное управление и администрирование", 028 "Менеджмент социокультурной деятельности", 051 "Экономика".

"В период с 19 по 30 апреля в приемные комиссии заведений высшего образования имели возможность обратиться поступающие на бакалаврские программы, которые имеют (получат) диплом младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра (НРК5) и планируют продолжить обучение по избранным специальностям", – говорится в тексте.

Видео дня

Пройти тестирование по аграрным наукам не оказалось желающих в целом. Несмотря на такие показатели, для зарегистрированных участников будут созданы все условия для реализации права на поступление, уверяет УЦОКО.

12 июня абитуриенты получат пропуски на экзамен, в которых будут указаны дата, время и место проведения тестирования. Основная сессия будет проходить с 24 по 27 июня. Результаты поступающие получат до 8 июля.

УЦОКО отметило, что все соискатели образования, которые зарегистрировались на прохождение БЕПВИ, должны также пройти Национальный мультипредметный тест.

При поступлении будущим бакалаврам будут учитываться конкурсные баллы по обоим экзаменам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие изменения ждут высшее образование после решения Верховной Рады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!