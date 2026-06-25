В Украине началась регистрация поступающих в колледжи: что нужно для создания электронного кабинета

В Украине 25 июня началась приемная кампания в учреждения профессионального предвузовского образования после окончания 9 классов. Абитуриенты должны создать электронные кабинеты. После 9 класса учеников принимают на обучение по дневной (дуальной) форме обучения одновременно с освоением образовательной программы полного общего (профильного) среднего образования профессиональной направленности.

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Для создания электронного кабинета абитуриенты должны указать адрес электронной почты, пароль, серию и номер документа об образовании, а также тип и номер документа, удостоверяющего личность. После этого на указанный адрес придет ссылка, по которой нужно будет активировать личный кабинет. В нем необходимо добавить номер телефона и загрузить свою фотографию.

Прием заявлений будет проходить с 1 по 20 июля, при условии зачисления не позднее 15 октября. Собеседования и творческие конкурсы будут проводиться в период с 21 по 28 июля.

Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению, состоится не ранее 29 июля и не позднее 31 июля.

Главные истории дня

Зачисление абитуриентов на бюджетные места должно быть подтверждено не позднее 7 августа, на контрактные – 11 августа. При этом перевод абитуриентов на вакантные бюджетные места должен состояться не позднее 17 августа.

Для выпускников 11 классов, планирующих поступать в колледжи, регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента, если в документах об образовании есть ошибка.

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