В Украине началась регистрация на единое профессиональное вступительное испытание: сколько времени есть у будущих бакалавров, чтобы подать документы

В Украине началась регистрация на единое профессиональное вступительное испытание на бакалаврские программы (БЕПВИ). Для участия в конкурсе нужно иметь результаты Внешнего независимого оценивания или Национального мультипредметного теста предыдущих лет, или сдать экзамен в 2024 году. Оценку по БЕПВИ будут учитывать при расчете конкурсного балла.

Регистрация продлится с 19 по 30 апреля включительно и будет проводиться в приемных комиссиях заведений высшего образования. Абитуриенты могут предоставить документы как лично, так и дистанционно. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на официальном сайте.

Зарегистрироваться могут поступающие, имеющие диплом младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра.

Для того, чтобы принять участие в БЕПВИ, необходимо сформировать комплект отсканированных копий или фотокопий регистрационных документов: паспорта, или другого документа, удостоверяющего личность, индивидуального налогового номера, сертификата ВНО или НМТ.

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МОН отметило, что участники экзамена должны указать населенный пункт, в котором они желают пройти тестирование, и название(я) БЕПВИ.

Поступающие могут внести изменения путем перерегистрации. Для этого им нужно обратиться в приемную комиссию и вернуть экзаменационный листок для аннулирования. Если необходимо изменить личные данные, участник БЕПВИ должен предоставить соответствующие документы.

В случае, если абитуриент не получил экзаменационное письмо за две недели до начала экзаменов, он должен обратиться в приемную комиссию для уточнения информации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда начнется регистрация на вступительные экзамены в магистратуру 2024 года и сколько она продлится.

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