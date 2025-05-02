В Украине началась регистрация на поступление в магистратуру и аспирантуру

В Украине 2 мая началась регистрация на вступительные экзамены в аспирантуру и магистратуру для сдачи единого вступительного экзамена, единого профессионального вступительного испытания и единого испытания по методологии научных исследований. Регистрация будет проводиться приемными комиссиями заведений высшего образования в дистанционном или офлайн формате.

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Подать документы поступающие могут до 23 мая 2025 года, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Во время дистанционной регистрации поступающий должен иметь квалифицированную электронную подпись, которую необходимо наложить на заполненное заявление.

При успешной регистрации студент должен получить оригинал экзаменационного листа, который будет предоставлять допуск на ЕВЭ, ЕВВ и ЕПВИ к экзаменационному центру. Для поступающих в магистратуру, которые будут сдавать тестирование за границей, для допуска в экзаменационный центр необходимо будет иметь сканкопию этого документа.

После успешной регистрации студенты могут внести изменения в личные данные. В частности, изменить предмет ЕФОВ или место сдачи экзамена.

Поступающим нужно предоставить следующие документы для успешной регистрации:

заполненное заявление-анкету с наложенной квалифицированной электронной подписью;

документ, удостоверяющий личность, указанный в анкете-заявлении;

документ, подтверждающий информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), или документ, подтверждающий причину невнесения в анкету-заявление информации о РНОКПП;

документ о полученной степени высшего образования магистра (образовательно-квалификационный уровень специалиста) (для лиц, завершивших обучение в прошлые годы);

справку планового срока завершения обучения и получения диплома магистра в соответствующем году (для лиц, персональные данные которых не вносят в Единую государственную базу по вопросам образования);

фотографию для документов (цветную или черно-белую) с изображением, соответствующим достигнутому возрасту студента.

Если поступающий выбрал два предметных теста ЕПВИ, тестирование которых происходит одновременно во время основной сессии, – УЦОКО будет решать, какое из них он будет проходить во время основной сессии, а какое – во время дополнительной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступающие в магистратуру на художественные специальности в 2025 году будут сдавать профессиональное вступительное испытание по истории искусств. В то же время, у студентов, которые будут идти в аспирантуру, появится новый экзамен по методологии научных исследований.

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