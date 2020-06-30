В Украине началось ВНО по украинскому языку: озвучены правила для участников

Во вторник, 30 июня, в Украине состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе для абитуриентов.

Как сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования, для прохождения ВНО зарегистрировались 369 562 человека, для которых создано 24 970 аудиторий в 1 522 пунктах тестирования.

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования допуск участников в пункт начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Как отметили в центре, этого времени, как показало предварительное тестирование, достаточно, чтобы все участники своевременно прошли термометрию и идентификацию.

"Просим участников приходить в пункт тестирования в промежуток времени, указанный в приглашении-пропуске, придерживаться безопасной дистанции не только у входа в пункт, но и за его пределами. Ожидая допуска в пункт тестирования, находиться в тени и избегать скопления", – говорится в сообщении.

Родителей и учителей также просят о социальной дистанции.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Абитуриентам посоветовали взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые можно будет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

"Напоминаем, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования. Вещи, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования", – говорится в сообщении.

Те участники, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, смогут сделать это во время дополнительной.

"Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования", – объяснили в Центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, внешнее независимое оценивание 2020 года будут проводить исключительно с соблюдением противоэпидемических требований. Аудитории будут дезинфицировать, а для участников разработают маршруты.