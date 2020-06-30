В Україні почалося ЗНО з української мови: озвучені правила для учасників

У вівторок, 30 червня, в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури для абітурієнтів.

Як повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, для проходження ЗНО зареєструвалися 369 562 особи, для яких створено 24 970 аудиторій в 1 522 пунктах тестування.

Щоб уникнути скупчення біля входу в пункт тестування допуск учасників у пункт почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Як відзначили в центрі, цього часу, як показало попереднє тестування, досить, щоб всі учасники своєчасно пройшли термометрію та ідентифікацію.

"Просимо учасників приходити в пункт тестування в проміжок часу, вказаний в запрошенні-перепустці, дотримуватися безпечної дистанції не тільки біля входу в пункт, а й за його межами. Чекаючи допуску до пункту тестування, знаходитися в тіні і уникати скупчення", – йдеться в повідомленні.

Батьків і вчителів також просять про соціальну дистанцію.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволений тільки за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серія (за наявності) та номер якого зазначені в Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Абітурієнтам порадили взяти з собою 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору і пляшку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які можна буде покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.

"Нагадуємо, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-які засоби зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Речі, які не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання учасники ЗНО залишають в спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування ", – йдеться в повідомленні.

Ті учасники, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, зможуть зробити це під час додаткової.

"Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (враховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти" , – пояснили в Центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року будуть проводити винятково з дотриманням протиепідемічних вимог. Аудиторії будуть дезінфікувати, а для учасників розроблять маршрути.