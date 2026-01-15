В Украине нашли частную школу с русским языком преподавания: где она расположена и что о ней известно

В Харьковском частном лицее "Ангстрем" проводится обучение на русском языке. Согласно данным, размещенными на официальном сайте заведения, он имеет разрешительные документы и лицензию на ведение образовательного процесса.

Информация также подтверджается в пояснительной записке к законопроекту №14361, опубликованном на сайте Верховной Рады. Там указано, что в учебном заведении 325 учеников учатся на русском языке.

"На письмо директората школьного образования МОН от 15 октября 2025 года № 4/3756- 25 о количестве частных учреждений общего среднего образования с русским языком обучения, Государственное научное учреждение "Институт образовательной аналитики" (письмо от 20 октября 2025 года) сообщила, что в базе данных ПАК "АИКОМ" в 2025-2026 учебном году зарегистрировано одно частное заведение – Харьковский частный лицей "Ангстрем" Харьковской области (код ЕГРПОУ 40087794) с количеством учащихся с русским языком обучения 325 человек", – говорится в документе.

Что известно о лицее Ангстрем

Офис учебного заведения расположен в городе Харьков. Уроки проводятся в формате видеолекций, презентаций, роликов с примерами для решения задач и аудио. Учебники предлагаются в электронном формате, а в уроках есть дополнительный материал. Также учителя размещают на онлайн-платформе лабораторные работы, тренажеры и симуляции.

Дети могут учиться по расписанию учебного заведения, или выбирать его самостоятельно, например, учиться блоками. Стоимость обучения за год составляет от 20 000 до 58 000 гривен, в зависимости от выбранного формата .

Школьники проходят оценивание и сдают тесты разной степени важности. Дважды в год по нескольким предметам, которые выбирает педсовет, проводится очная сессия. Со школьниками проводится разговор при включенных камерах на тему пройденного материала.

Учиться в учебном заведении могут также дети, которые постоянно проживают за пределами Украины, ученики с ранней профориентацией (спортсмены, музыканты и т.д.) и с ограниченными возможностями.

Как известно, в 2021/2022 учебном году насчитывалось 55 заведений с обучением на русском в восьми областях. После начала полномасштабного вторжения осталось только одно частное заведение в Днепропетровской области (44 ученика) и одно частное заведение в Харьковской области, где в 16 классах обучение проводится на русском языке с изучением украинского как отдельного предмета.

