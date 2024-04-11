В Украине не должно быть ''вузов'', ''завучей'' и ''Минобразования''. Какие еще изменения предлагает справочник МОН

Украинские издания получили письмо от Министерства образования и науки с перечнем терминов, аббревиатур и должностей, которые не следует употреблять в журналистских материалах. В частности, в список неправильных названий попал "виш", вместо которого вернее писать заведение высшего образования. "Завуч" рекомендуется заменить на "заместитель директора", а "Минобразования" не использовать вообще, ведь оно не учитывает научную составляющую.

В документе, разосланном СМИ, также указано, что при первом упоминании учреждения нужно указывать его полное название, а дальше – аббревиатурой. Должности министра и его заместителей просят писать с маленькой буквы и с употреблением феминитивов.

Также МОН обратило внимание на то, что вернее будет использовать "образовательное учреждение", а не учебное. То же касается и процесса. Кроме того, ведомство напомнило, что образование "здобувається", а не получается.

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В документе объяснили и правила применения реформ образования. В частности, "реорганизацию/ликвидацию/оптимизацию ЗВО" МОН рекомендует называть "модернизацией сети ЗВО/процессом укрупнения". А вместо "старшая профильная школа" писать "профильное среднее образование".

В справочнике содержатся также объяснения терминов и аббревиатур, относящихся к образованию и науке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН передало Европе рекомендации, как излагать историю Украины.

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