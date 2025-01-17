В Украине обновят стандарт начального образования: что изменится для учеников и учителей

В Украине планируют внести изменения в Государственный стандарт начального образования. Министерство образования и науки хочет, чтобы в госстандарте были учтены вызовы, с которыми система образования столкнулась после начала российского полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщила координатор направления "Содержание образования" Офиса внедрения НУШ в МОН Екатерина Молодик, передает издание Освіта.ua. В ведомстве уже создали группу для разработки предложений. Она должна обнародовать результаты в марте 2025 года.

Какие изменения ожидают школьников и педагогов

Государственный стандарт начального образования – это базовый документ, определяющий основные принципы и подходы к обучению в начальной школе. Он был утвержден еще в 2018 году. МОН планирует, что его обновят в соответствии со стандартами, утвержденными позже – Госстандартом базового среднего образования (2020) и Госстандартом профильного среднего образования (2024).

Изменения станут основой создания образовательных программ и учебников по предметам и интегрированных курсов для 1-4 классов.

По словам Молодик, в МОН хотят пересмотреть формулировку цели начального образования, уточнить формулировку ценностных ориентиров реализации цели начального образования и упорядочить требования к обязательным результатам обучения школьников.

Ранее победительница премии Global Teacher Prize Ukraine 2024 года Леся Павлюк рассказала, что с приходом в украинскую систему образования ключевой реформы МОН "Новая украинская школа" (НУШ), обучение в начальных классах значительно изменилось. Она назвала четыре главных изменения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине учителям начальных классов предложили инструмент для определения успеваемости школьников в чтении и математике. Это тесты, которые помогут педагогу определить, на что ученики способны в этих двух предметах.

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