Лучшая учительница Украины-2024 назвала четыре главных изменения в начальном образовании с приходом НУШ

С приходом в украинскую систему образования ключевой реформы МОН "Новая украинская школа" (НУШ) обучение в начальных классах значительно изменилось. Реформа повлияла как на педагогов, так и на самих детей, которые стали более открытыми и свободными.

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Об этом рассказала в интервью медиа "НУШ" победительница премии Global Teacher Prize Ukraine 2024, учительница начальных классов в лицее №7 Ивано-Франковского городского совета, Леся Павлюк. Она назвала четыре главных изменения в начальном образовании с началом образовательной реформы.

Изменения в учебных программах для 1-4 классов

По словам педагога, в программах появились интегрированные курсы. Например, "Я исследую мир", содержащий сразу пять отраслей. "В нем достаточно интересный подход к изучению тем: например, в первом классе мы их изучаем по неделям. Одну тему мы рассматриваем с разных ракурсов. Вот недавно изучали тему недели "Космос" и разносторонне рассматривали учебный материал", – рассказала Павлюк.

Учителя получили больше академической свободы

Например, при изучении темы "Космос" на уроке "Я исследую мир" информацию из него учитель может интегрировать и на других предметах. То есть под эту тему можно подстроить и математику, и изобразительное искусство и т.д.

Так украинские школьники в начальной школе получают более целостное представление о предмете.

Большой акцент на работе в командах

Этот навык необходим во взрослом возрасте, ведь каждому приходится сотрудничать с коллегами. По словам учительницы, если дети усвоят это умение из школы, в будущем им будет легче.

Павлюк добавила, что по ее наблюдениям работа в группах особенно хорошо проходит, когда ученики объединяются в команды по собственному желанию. Это не новая форма работы, но сейчас ей уделяется больше внимания, в частности, под видом различных упражнений и интерактивных игр.

"После дистанционки детям снова нужно учиться социализироваться, а работа в группах хорошо сплачивает коллектив и учит учеников коммуникировать, договариваться, находить компромиссы и в то же время отстаивать свое мнение", – сказала педагог.

Дети стали открытыми и амбициозными

По мнению Леси Павлюк после прихода в образование реформы НУШ изменились сами дети, они стали более открытыми, свободными, уверенными и амбициозными. Школьники хотят, чтобы с ними общались как со взрослыми, хотят делать свой выбор, принимать решения.

Как сообщал OBOZ.UA, всемирно известный учитель поделился своим методом заинтересовать подростков учебой, который действует даже в самых прогрессивных школах.

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