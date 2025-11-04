В Украине определили высшие учебные заведения с высокой степенью риска: какие вузы попали в список в 2025 году
Государственная служба качества образования (ГСКО) определила университеты с высокой степенью риска. Среди 262 вузов с высокой степенью риска принадлежат 20 – 7%, средним – 180 – 69%, с незначительной – 62 – 24%
Такую статистику ГСКО предоставила на официальном сайте. Благодаря этим данным удается заметить факторы, которые могут увеличивать риски образовательной деятельности и вовремя принять меры по росту баллов по определенным показателям.
Какие университеты вошли в список с высокой степенью риска
Стоит заметить, что количество вузов с высокой степенью риска увеличилось по сравнению с прошлым годом. Так, в 2024 в такой список попало только 13 вузов.
Все учебные заведения оцениваются по следующим критериям:
- Количество студентов за последние три года.
- Количество преподавателей, трудоустроенных по основному месту работы.
- Состояние обнародования на официальном сайте учреждения высшего образования определенных законодательством документов и информации.
- Количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных по результатам мероприятий государственного надзора (контроля), проведенных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду.
- Наличие обособленных структурных подразделений.
- Наличие иностранных соискателей высшего образования.
- Доля неаккредитованных специальностей, образовательных программ.
