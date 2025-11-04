В Украине определили высшие учебные заведения с высокой степенью риска: какие вузы попали в список в 2025 году

Государственная служба качества образования (ГСКО) определила университеты с высокой степенью риска. Среди 262 вузов с высокой степенью риска принадлежат 20 – 7%, средним – 180 – 69%, с незначительной – 62 – 24%

Такую статистику ГСКО предоставила на официальном сайте. Благодаря этим данным удается заметить факторы, которые могут увеличивать риски образовательной деятельности и вовремя принять меры по росту баллов по определенным показателям.

Какие университеты вошли в список с высокой степенью риска

Частное высшее учебное заведение "Международная академия экологии и медицины"

Киевский университет права Национальной академии наук Украины

Заведение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина"

Частное учреждение "Заведение высшего образования "Международный гуманитарно-педагогический институт "Бейт-Хана"

Религиозная организация "Высшее духовное учебное заведение "Таврический христианский институт"

Общество с ограниченной ответственностью "Бердянский университет менеджмента и бизнеса"

Частное учреждение высшего образования "Днепровский технологический университет "ШАГ"

Общество с ограниченной ответственностью "Европейский медицинский университет"

Днепровский государственный медицинский университет

Донецкий национальный медицинский университет

Национальный университет "Одесская морская академия"

Национальный фармацевтический университет

Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК"

Частное высшее учебное заведение "Киевский университет культуры"

Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского

Общество с ограниченной ответственностью "Заведение высшего образования "Университет глобальных стратегий "Альтера"

Полтавский университет экономики и торговли

Частное акционерное общество "Украинско-Польское высшее учебное заведение "Центрально-Европейский университет"

Национальная академия статистики, учета и аудита

Частное высшее учебное заведение "Винницкий институт конструирования одежды и предпринимательства"

Стоит заметить, что количество вузов с высокой степенью риска увеличилось по сравнению с прошлым годом. Так, в 2024 в такой список попало только 13 вузов.

Все учебные заведения оцениваются по следующим критериям:

Количество студентов за последние три года. Количество преподавателей, трудоустроенных по основному месту работы. Состояние обнародования на официальном сайте учреждения высшего образования определенных законодательством документов и информации. Количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных по результатам мероприятий государственного надзора (контроля), проведенных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду. Наличие обособленных структурных подразделений. Наличие иностранных соискателей высшего образования. Доля неаккредитованных специальностей, образовательных программ.

