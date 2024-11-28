В Украине открыли первое укрытие, обустроенное на средства United24: оно расположено в школе в Одесской области. Фото

В Тузловской школе в Одесской области обустроили новое укрытие за счет United24. Теперь более 200 школьников из 6 сел общины будут учиться в безопасном пространстве. Таким образом, дети смогут более эффективно преодолевать образовательные потери и социализироваться.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства образования и науки. Заместитель министра образования Евгений Кудрявец отметил, что в целом привлекли средства для восстановления 4 школ и обустройства 12 укрытий.

"В общей сложности более 456 млн грн United24 и Офис партнерств и взаимодействия МОН привлекли для восстановления 4 школ и обустройства 12 укрытий. Первое из них – новое укрытие в Тузловской школе уже работает. Мы благодарны, что вектор возвращения в оффлайн поддерживают наши партнеры, доноры и команда United24, которая избрала одним из направлений деятельности именно образование", – сказал Кудрявец.

В МОН отметили, что 70 подземных школ активно строят на приоритетных прифронтовых и приграничных областях. Общества и учебные заведения могут привлекать средства для обустройства безопасных пространств от государства и доноров.

Образовательное ведомство отметило, что в приоритете регулярная коммуникация с регионами для эффективного внедрения образовательных реформ и восстановления доступа к очному, безопасному образованию, особенно на прифронтовых и приграничных территориях.

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