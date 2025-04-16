В Украине оценили уровень знаний учеников 4 классов: что показал отчет и почему УЦОКО нашел повод для оптимизма

Критического падения успеваемости выпускников младших классов школы в условиях пандемии и полномасштабного вторжения не произошло. В то же время, не наблюдается и значительного улучшения учебных достижений четвертоклассников, которые можно было бы иметь, учитывая новые подходы, отвечающие идеям Новой украинской школы (НУШ).

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Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, предоставляя результаты отчета исследования "Обучение в кризисных условиях: читательская, математическая и научно-научная компетентности выпускников начальной школы". Эксперты отметили, что делать однозначные выводы об эффективности или неэффективности реформ НУШ, учитывая выводы мониторинга, не стоит.

По результатам мониторинга:

85,4% четвероклассников преодолели базовый порог математической компетенции;

82,3% – читательской;

83,9% – естественнонаучной компетентности.

Четвероклассников оценивали по четырем уровням сформированности базовой компетентности:

предбазовый (от 100 до 170 баллов);

базовый (от 170 до 200 баллов);

средний (от 200 до 230 баллов);

высокий (от 230 до 300 баллов).

В мониторинге участвовало 20 из 27 регионов Украины. Несмотря на то, что исследование охватило не все регионы, результаты показательны для понимания состояния начального образования в целом, в том числе и в динамике между его проведением в 2018, 2021 и 2024 годах.

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