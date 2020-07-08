В Украине отсрочили призыв для поступающих

Украинские випускники призывного возраста, которые планируют поступать в вузы, смогут получить отсрочку от службы в армии до 1 октября 2020 года.

Для этого им необходимо предварительно зарегистрироваться в приемных комиссиях заведений профессионального предвысшего и высшего образования и получить соответствующую справку о своих дальнейших намерениях. Именно этот документ и будет основанием отсрочки призыва, объяснили на сайте Министерства образования и науки Украины.

"Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения – пройти необходимые вступительные испытания и подать заявления на поступление", – отметил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Что же касается выпускников колледжей и университетов, то МОН совместно с Офисом президента и Генеральным штабом разработало решения, которые также позволят им при желании продолжить обучение по следующей степени образования и получить отсрочку от весеннего призыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в связи с карантином из-за COVID-19, весенний призыв в армию в Украине был перенесен на май-июль 2020 года. По этой причине часть абитуриентов, которая в августе должна сдавать ВНО, уже к июлю получила повестки в военкомат.

После этого МОН направило письмо в Минобороны с просьбой отсрочить призыв в армию для абитуриентов.

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