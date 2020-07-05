Випускників шкіл масово забирають в армію через карантин: що говорить закон

В Україні частина абітурієнтів, яка в серпні має здавати ЗНО, вже до липня отримала повістки до військкомату.

Про це повідомляється в матеріалі ТСН. При цьому через відстрочку вступної кампанії у зв'язку з пандемією COVID-19 випускників навчальних закладів не повинні призивати в армію

"Моєму синові 18 років, і він цього року закінчив коледж і хоче вступати до університету. Перед випускними іспитами йому видали обхідний лист, в якому він повинен був обійти всі інстанції в коледжі і, увага, поставити печатку у військкоматі. Все б нічого, якби не призовний вік і продовжена через коронавірус наказом президента до 31 липня призовна кампанія.

І ось, 2.06.2020 року мій син пішов до військкомату за тим, щоб поставити печатку в обхідний лист. Побачивши такого кандидата, там одразу ж відкрили його справу, відправили на медичну комісію при військкоматі і вручили повістку, згідно з якою він повинен з'явитися до військкомату 7.07.2020 для відправки у війська. А у нього лише у серпні ЗНО, додаткова сесія", – звернувся до журналістів батько абітурієнта з міста Коростишева Житомирської області.

За його словами, на початку року школяр надав військкомату документ із коледжу про навчання, що давало йому право отримати відстрочку від призову до осені.

"Незважаючи на це, його не випускали з будівлі військкомату поки він не поставив підпис у журналі про те, що отримав повістку. На всі заяви сина про те, що він буде далі вчитися і мої телефонні розмови з представниками військкомату ми отримували один відповідь: "Ми діємо в рамках чинного законодавства". Свої дії вони виправдовували, посилаючись на Указ Президента про продовження призовної кампанії до 31.07.2020", – зазначив батько хлопчика.

Він додав, що у військкоматі вимагають документи від органів або установ освіти, які підтверджують продовження навчання. Однак таких документів, крім запрошення на ЗНО, зараз немає, оскільки коледж хлопець уже закінчив, а вступити до університету ще не встиг.

На початку червня тодішня виконувачка обов'язків керівника Міносвіти Любомира Мандзій заявила, що цього літа через відстрочку вступної кампанії випускників не будуть призивати в армію. У МОН навіть є про це домовленість із Міноборони.

На запит журналістів про ситуацію в Міністерстві освіти відповіли, що чиновники звернулися для розгляду відстрочки до Міністерства оборони України.

"Міністерство оборони проінформувало про те, що "з метою забезпечення конституційних прав на здобуття освіти громадянам, які закінчують навчання у закладах освіти у червні-липні поточного року, керівництвом Збройних Сил України опрацьовано та доведено відповідні вказівки органам військового управління щодо надання рекомендацій головам призовних комісій всіх рівнів стосовно порядку надання громадянам України відстрочки від призову на строкову військову службу для здобуття наступного ступеня освіти за частиною п'ятнадцять статті 17 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", – сказано у відповіді.

Рішення призовної комісії можна оскаржити, якщо в ньому є очевидні порушення, двома способами: звернутися в обласну призовну комісію або до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020-му кількість абітурієнтів, які наберуть максимальні 200 балів на Зовнішньому незалежному оцінюванні, може виявитися значно вищою, ніж у минулому році.

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