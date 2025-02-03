В Украине отстроят восемь школ, которые частично разрушила Россия: названы регионы

В Украине отстроят восемь школ, которые более чем на 60% разрушены в результате российского полномасштабного вторжения. Это учебные заведения в Волынской, Киевской, Львовской и Сумской областях.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Восстановление школ будет проводиться при поддержке ПРООН (Программа развития ООН) и правительств Украины и Испании.

Планируется, что это создаст безопасные и комфортные условия для более чем 5 000 учеников и 450 педагогов. Само восстановление будет проведено по принципу "Build Back Better" ("Отстроить лучше, чем было") с соблюдением стандартов энергоэффективности и безбарьерности.

В ведомстве отметили, что восстановление предусматривает:

энергоэффективность: утепление зданий, термоизоляция фасадов;

возобновляемые источники энергии: солнечные панели и водонагревательные коллекторы;

энергосберегающее LED-освещение и датчики движения;

безбарьерное пространство.

Общий бюджет проекта составляет 4 млн евро.

В одной из школ в рамках проекта пройдет капитальный ремонт. Модернизированное в соответствии с концепцией "Новой украинской школы", разработанной в сотрудничестве с МОН, пилотное учебное заведение будет образцом для организации образовательных пространств по стандартам ЕС, что также будет способствовать евроинтеграции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA,в Харькове открыли вторую подземную школу, где уже учится 750 детей. Когда будет завершена вторая очередь строительства, учебное заведение примет почти тысячу учеников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!