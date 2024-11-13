В Украине планируют ограничить доступ на территорию школ посторонних людей: в чем суть законопроекта

В Украине планируют ввести в школах более строгие меры безопасности, в частности запретить допуск на территорию учебных заведений посторонних лиц. Исключение может быть только при разрешении руководителя заведения.

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Законопроект №11543 зарегистрирован на сайте Верховной Рады. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту включить его в повестку дня и принять за основу, сообщила народный депутат Юлия Гришина в Facebook.

"Вопрос безопасной образовательной среды во время полномасштабного вторжения – приоритетный. Мы вместе должны обеспечить функционирование комплексной системы безопасности в школах: гражданскую защиту, пожарную и техногенную безопасность, контроль доступа к учебному заведению и безопасное пребывание в нем, безопасную прилегающую территорию", – написала нардеп.

Что предусматривает законопроект №11543:

– люди, не участвующие в учебном процессе, смогут попасть на территорию или в помещение школы только с разрешения директора. Исключение – должностные лица, выполняющие свои обязанности;

– правила пребывания лиц на территории школы будет принимать педагогический совет, а утверждать – директор и учредитель;

– руководители заведений должны определить правила нахождения лиц возле школы, осуществить действия по ограждению территории заведения, а также обустроить их техническими средствами для вызова полиции;

– предлагается запретить пребывание на территории и в помещениях школ лиц с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения; лиц с опасными предметами и веществами и лиц с животными, кроме используемых в образовательном процессе;

– к охране школ не могут быть привлечены люди, имеющие непогашенную и не снятую судимость и люди, на которых наложено административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с домашним насилием, буллингом и неисполнением обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в школах Украины начнется эксперимент по внедрению деятельности инспекторов службы образовательной безопасности. Они будут отвечать за физическую безопасность детей и персонала школ.

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