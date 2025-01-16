В Украине планируют за 5 лет повысить качество школьного образования до уровня Польши

Кабинет министров планирует в течение 5 лет значительно повысить качество среднего образования в Украине до уровня Польши. Такое условие подразумевает Стратегия цифрового развития инновационной деятельности WINWIN.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Согласно Стратегии предполагается, что Украина должна достичь показателя 470-510 баллов качества среднего образования по показателям международного исследования PISA. На PISA-2022 у школьников было 428-450 баллов.

Для развития человеческого капитала стратегической целью является превращение системы дошкольного и полного общего среднего образования в надежную основу инновационной экосистемы. Чтобы достичь такой цели, необходимо обеспечить реализацию концепции реформы Новой украинской школы и создать все условия для офлайн обучения.

Также у учеников должны быть сформированы цифровые, предпринимательские, научные и другие компетенции. Дети должны быть мотивированы к самостоятельным исследованиям, а также привлечь к преподаванию специалистов-практиков, чтобы привлечь школьников к сотрудничеству с предприятиями.

В то же время в медиа должен создаваться информационно-развлекательный контент для заинтересованности учащихся в математически-прикладных дисциплинах. Кроме того, в Стратегии отмечается важность повышения престижа труда педагогов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что среди украинцев возникла дискуссия из-за низкого качества знаний детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!