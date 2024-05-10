В Украине появился Wiki справочный сайт о правах в образовании: кому он пригодится

В Украине появился Wiki справочный сайт "Права в образовании", где школьники, родители и учителя могут получить информацию о своих правах. На портале функционирует 4 раздела, которые созданы с учетом ключевых сторон, вовлеченных в процесс обучения.

Об этом сообщил защитник прав в сфере образования Сергей Горбачев в Facebook. Он отметил, что сайт содержит более 20 тем по образовательному процессу. В частности, таких как домашние задания, перевод в другие учебные заведения, нагрузки и т.д.

"Каждый участник образовательного процесса, а также управленцы общин могут найти здесь необходимую для себя информацию и разъяснения, ведь на сайте функционирует 4 раздела, созданные с учетом ключевых сторон, вовлеченных в образовательный процесс", – написал Горбачев.

Среди тем, с которыми могут ознакомиться родители и ученики, такие:

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зачисление, отчисление, перевод и сохранение места соискателей образования в учебном заведении;

домашних заданий, документов по образованию, реорганизации образовательной сети;

безвозмездности образования и благотворительных взносов и т.д.

Для педагогов на сайте расписали 25 тем, среди которых:

академическая свобода;

аттестация;

отпуски;

замена учителя;

педагогическая нагрузка, педагогический стаж;

оплата труда, трудовой договор и т.п.

Образовательные предприниматели также могут получить информацию. В частности, о:

автономии учебных заведений;

ликвидации учебных заведений;

реорганизации образовательной сети, назначения на должности руководителя учебного заведения, управления учебным заведением;

финансирование заведений;

квалификационных требований на педагогические должности;

проведение институционального аудита в учебных заведениях и т.д.

Также на сайте есть отдельный раздел – "Безопасная образовательная среда". В нем говорится о вопросах безопасности участников образовательного процесса, в частности в условиях военного положения.

"Сейчас это более 15 тем безопасности, которые включают подразделения с разъяснениями на темы буллинга, чрезвычайных ситуаций, медицинской помощи, персональных данных в учебном заведении, пожарной безопасности, реагирования на несчастные случаи, укрытий, санитарных норм и правил и т.д.", – говорится в сообщении Горбачева.

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