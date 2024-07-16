В Украине появится новый образовательный омбудсмен: МОН объявило конкурс

Министерство образования и науки (МОН) объявило конкурс на должность Уполномоченного по защите образовательных прав. Принять участие в отборе могут граждане Украины, которые свободно владеют государственным языком, имеют высшее образование и опыт в этой сфере не менее пяти лет.

Подать свое заявление на конкурс кандидаты могут до 27 июля 2024 года, сообщается на официальном сайте МОН. Согласно приказу создана специальная комиссия во главе с заместителем министра образования и науки Михаилом Винницким, которая будет осуществлять отбор претендентов на должность образовательного омбудсмена.

"Образовательный омбудсмен – важная должность в системе защиты прав в сфере образования. Основная его задача – обеспечивать права и свободы человека, а также гражданина в сфере образования. МОН приглашает приобщиться к конкурсу специалистов, имеющих значительный опыт в сфере образования и готовых активно защищать права всех участников образовательного процесса", – говорится в сообщении.

Следует обратить внимание, что образовательный омбудсмен назначается и освобождается от должности Кабинетом Министров Украины по представлению министра образования и науки сроком на пять лет без права повторного назначения. Так что действующий защитник по правам педагогов Сергей Горбачев не может участвовать в отборе.

Также образовательным омбудсменом не может быть лицо, имеющее судимость, ограниченное в дееспособности или признанное недееспособным по решению суда. Кроме того, определенную должность нельзя совмещать с другими видами оплачиваемой деятельности, кроме преподавательской, научной и творческой.

Для участия в конкурсе нужно предоставить пакет документов, содержащий:

заявление об участии

личный листок по учету кадров с фотографией размером 3х4 см

автобиографию

копии документов о высшем образовании, ученой степени и ученом звании (если есть)

копию паспорта, заверенную претендентом

копию трудовой книжки

письменное согласие на сбор и обработку персональных данных

копию удостоверения свободного владения государственным языком.

Кроме того, претенденты могут по своему усмотрению подавать дополнительные документы, подтверждающие их профессиональные качества и достижения.

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