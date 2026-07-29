В Украине появятся "лесные школы": что это такое

В Ивано-Франковской области стартует трансграничный проект по экологическому образованию для детей и молодежи "Карпатские лесные школы 2". Он будет включать уроки под открытым небом в национальных парках, двуязычную цифровую платформу и совместный лагерь с румынскими школьниками.

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Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. О запуске проекта она рассказала в своем Telegram-канале. Партнерами "Карпатских лесных школ" выступают Галицкий национальный природный парк с украинской стороны и Марамурешский горный природный парк с румынской.

Главная идея – вынести обучение из классных комнат прямо в природную среду. Классы планируется организовать в Галицком, Карпатском, Верховинском национальных природных парках и НПП "Гуцульщина". В то же время в румынском Марамурешском горном парке появится биолаборатория для школьников.

Цифровая составляющая проекта – это интерактивная трансграничная образовательная платформа, которая будет работать сразу на двух языках. Она должна объединить участников по обе стороны границы и стать общей средой для экологического образования.

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Помимо инфраструктуры, проект предусматривает подготовку послов "Лесных школ". Для этого в Румынии организуют трансграничный лагерь. Сами же лесные школы запустят на базе учебных заведений, которые пройдут конкурсный отбор. Завершится проект итоговой трансграничной конференцией сообществ "Лесных школ".

"Такие инициативы формируют поколение, которое не только любит природу, но и заботится о ее сохранении", – подытожила в своем посте Онищук.

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