В Украине предложили изучать Тараса Шевченко на уроках истории, а не литературы: что известно

Украинский драматург и соучредитель творческого объединения МУР Александр Хоменко поделился мнением о том, что писателя и поэта Тараса Григорьевича Шевченко надо изучать на уроках истории Украины, а не литературы. Он рассказал, что это идея его отца-историка, с которой и соглашается автор исторических мюзиклов "Ты [Романтика]" и "Ребелия".

По его словам, то, как преподают Шевченко в школе сейчас – это подросткам неинтересно. Об этом Хоменко сказал в интервью с соучредителем ОО "Смарт образование" Иванной Коберник.

"У меня огромное уважение к Тарасу Шевченко. У него есть очень талантливые произведения", – говорит драматург и цитирует одно из стихотворений классика, замечая, что его в школьной программе нет.

"А "ягнята за селом" осточертели. Понимаете? Я просто советую открыть Кобзарь и сесть почитать, не останавливаться и рассказывать ваши ощущения. Это скучно, тяжеловато для восприятия. Это мучение. Особенно для молодых людей. Он как фигура, как мятежник, как тот, кто сделал выбор писать на украинском, это гораздо ценнее, чем художник", – уверен Хоменко.

На вопрос, как донести до консервативных учителей, что современным детям надо рассказывать именно так, чтобы они имели интерес, художник ответил, что им надо просто подойти к своим детям и попросить вместе с ними поскролить их ленту в социальных сетях.

"С разрешения ребенка вот взять и час провести, листая TikTok или Instagram. Что является предложенным контентом, как он выглядит и какое его количество? Он, он все поймет", – говорит он.

