В Украине предложили отменить базовую военную подготовку в вузах: что известно

Старший аналитик Центра инициатив "Вернись живым" Ярослава Братусь предложила отменить базовую военную подготовку в учреждениях высшего образования на один год. По ее словам, вузы не готовы к качественному внедрению дисциплины и подготовке студентов второго курса.

Об этом Братусь рассказала в интервью Общественному радио. Она отметила, что многие университеты сталкиваются с отсутствием надлежащей материально-технической базы и квалифицированных преподавателей. Кроме того, возникает вопрос, где студенты будут проходить 210 часов практической подготовки.

"Отменить, чтобы лучше подготовиться, было бы лучшим вариантом, дать еще один год и подготовиться более качественно, но даже сейчас мы видим, что с момента внедрения этой инициативы и до учебного года было больше года, но качественной подготовки не было сделано. Поэтому мы можем попасть под риск того, что и за этот год, что мы возьмем на лучшую реализацию, будет та же ситуация. Выглядит так, что в рамках всех наших вызовов БЗВП для студентов находится на достаточно низком месте. Не на последнем, но совсем не в первой пятерке важных вызовов, на которые нужно обратить внимание и с которыми нужно работать", – сказала Братусь.

Кроме того, по ее словам, существует определенная поляризация, ведь пока в вузах началось преподавание курса БЗВП, в Верховной Раде находится законопроект о введении "Основ националнього сопротивления", который предусматривает существенное уменьшение количества практических занятий.

"Выглядит сейчас в основном так, что мы хотим сделать БЗВП для студентов "для галочки". Но это обучение должно быть качественным и давать актуальные на 2025 год знания и навыки, которые соответствуют военно-учетной специальности. Но в данных условиях, с тем, что мы имеем сейчас, это невозможно", – подчеркнула Братусь.

