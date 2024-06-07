В Украине предложили проводить сертификацию директоров школ. Что известно

Государственная служба качества образования (ГСКО) предложила ввести сертификацию директоров школ. В частности, будут аттестовать претендентов, желающих принять участие в конкурсе на должность руководителя учебного заведения впервые или в связи с истечением срока действия контракта.

Сертификация кандидатов будет включать оценку профессиональных знаний и умений путем тестирования и решения практических задач. Об этом сообщил глава ГСКО Руслан Гурак во время заседания коллегии.

Таким образом, планируется реализовывать задания Кабинета Министров относительно создания новой прогрессивной подготовки и развития образовательных управленцев. Кроме того, предполагается, что таким образом удастся повысить престижность должности руководителя школы.

ГСКО отмечает, что Институтом образовательной аналитики было проведено мониторинговое исследование по внедрению реформы Новой украинской школы в 143 пилотных учебных заведениях. Значительная часть директоров отметили, что нуждаются в развитии или совершенствовании компетентностей по качеству образования и функционированию внутренней системы обеспечения качества образования (45%), стратегического управления (33%) и нормативно-правовой осведомленности (31%).

На такую инициативу отреагировал бывший глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук. В сообщении в Facebook он заверил, что хороший директор будет обладать соответствующими качествами и без сертификации. Экс-чиновник привел в пример аттестацию учителей, которую многие педагоги не смогли пройти. Так что, по мнению Ликарчука, такое подтверждение квалификации не улучшит качество образования.

"Хороший директор и без сертификации таким будет. А плохого ни одна сертификация не исправит. Даже если он ту сертификацию "не пройдет" и уцепится за должность, как одна тварь за кожух, его никто и никуда не подвинет. За примером ходить далеко не нужно: у нас сотни учителей сертификацию пройти не смогли. Но, несмотря на это, продолжают работать", – написал бывший руководитель УЦОКО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт объяснил, что не так с сертификацией учителей в Украине, и привел в пример опыт США.

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