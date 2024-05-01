Образовательный эксперт объяснил, что не так с сертификацией учителей в Украине, и привел в пример опыт США

Сертификация учителей должна охватывать всех педагогов, а не проводить оценивание по отдельным предметам. Кроме того, она должна устанавливать планку образования педагогов и ЗВО, формируя запрос на качественное и необходимое педагогическим работникам повышение квалификации. Об этом говорит украинский образовательный эксперт Сергей Дятленко.

По его словам, сейчас процесс сертификации в тестовом режиме затянулся. В других странах мира придерживаются двухэтапного допуска к педагогической деятельности. Первый этап включает в себя получение образования и диплома, а второй – допуск к конкретному рабочему месту. Об этом Дятленко рассказал в интервью OBOZ.UA.

В частности, специалист приводит в пример опыт США, где в каждом штате есть комиссия, принимающая экзамены у учителей. Именно она оценивает педагогов, желающих работать в школах, несмотря на наличие диплома, опыта или перерыва в педагогической деятельности.

"Во многих странах есть двухэтапный допуск к учительству: первый этап – получение образования и диплома, второй – допуск к конкретному рабочему месту. Я знакомился с такой системой в США. Там в каждом штате создана комиссия, которая принимает экзамены у кандидатов, желающих учительствовать в школах штата, независимо от наличия диплома, опыта, перерыва в работе", – отмечает Дятленко.

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"Но для этого сертификация должна охватить всех педагогических работников, а не "по отдельным предметам", да еще и по "квотам областей". Сейчас процесс сертификации в тестовом режиме затянулся", – добавляет эксперт.

По его мнению, уровень заданий должен устанавливаться при разработке конкретной группой людей. Кроме того, тесты могут регулироваться и изменяться в зависимости от поставленных целей. Он считает, что задания не должны ограничиваться профильной дисциплиной, ведь учитель сначала "учитель", а потом преподаватель отдельного урока. Специалист уверяет, что задания, которые решает педагог в образовательном процессе, выходят за рамки дисциплины, которой он учит.

Дятленко отмечает, что учителя не заслуживают, чтобы их отлучали от школы за непрохождение сертификации на нынешнем тестовом этапе ее введения.

Напомним, самые плохие результаты на сертификации учителей 2024 года показали педагоги математики. В частности, принять участие во втором этапе смогут всего 187 работников образования. 286 из тех, кто принимал участие в независимом оценивании, не сдали экзамен. В общей сложности первый этап сертификации успешно прошли 1436 педагогов.

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