В Украине предложили сократить летние каникулы до 8 недель и продлить сезонные: как реагируют учителя и родители школьников

Украинские родители предложили сократить летние каникулы до 8 недель и продлить сезонные. В частности, чтобы у детей было 2 недели в конце октября, три недели зимой, семь дней в начале весны и две недели в конце апреля-начале мая. Таким образом, вместо одних длинных каникул ученики будут иметь несколько коротких через равномерные промежутки времени.

Такое предложение высказала украинская мама Ирина Тищенко. Она отметила, что в таком случае, дети будут ходить в школу до середины июня, а учебный год будет начинаться в середине августа.

"Родители школьников, хотели бы вы сократить летние каникулы до 8 недель, но продлить сезонные? Чтобы дети ходили в школу до середины июня и начинали учебный год в середине августа. А взамен имели: 2 недели каникул в конце октября, 3 недели зимой, 1 неделю в начале весны 2 недели в конце апреля-начале мая То есть вместо одних долгих каникул, иметь несколько коротких через равномерные промежутки времени", – написала женщина.

Значительное количество родителей не согласилось с такой идеей. Украинцы отмечали, что учиться летом довольно неприятно, ведь на улице и в классах жарко. Кроме того, большинство пользователей сети считает, что лучше одни длительные каникулы, а не разбивать их на несколько частей.

"Нет. Лето – тепло, море (речка), улица до ночи, пикники. А зимой что делать тупо дома три недели, в холод? Еще и этими долбаными обстрелами, когда тепла и света иногда несколько суток нет?! Поэтому каникулы летние три месяца и пусть дети получают витамин D, удовольствие от каникул, от тепла и от жизни".

"Летние каникулы – самые долгожданные. Я хочу чтобы мой ребенок наслаждался летом на полную. Ходить в школу, когда надо идти купаться или играть во что-то – это трэш".

"Лучше одни большие каникулы. Только потому, что каждый раз привыкать к режиму трудно. Каникулы расслабляют и потом трудно всем. Да и летом больше развлечений на улице".

