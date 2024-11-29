В Украине проведут аттестацию более 370 научных учреждений и 130 вузов: что ждет заведения, которые ее провалят

В Украине проведут аттестацию научных учреждений и учреждений высшего образования на предмет того, как они проводят научную деятельность. Заведения, которые не пройдут проверку, могут быть реорганизованы, а другие могут получить дополнительное финансирование.

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Об этом объявили на сайте Министерства образования и науки Украины. Проверять будут 130 вузов и 370 научных учреждений.

Для аттестации используют новую методику, а оценивать заведения будут три эксперта: два украинских и один иностранный.

Новая методика была разработана с учетом опыта Польши, Германии и Британии, предусматривает два компонента. Первый классификационная (количественная) оценка, которая определяется в системе URIS на основании оценки кадров, количества научных публикаций, привлечения ресурсов на исследования, экспертной деятельности, материально-технической базы и т.д.

Вторым компонентом является экспертная (качественная) оценка – как деятельность учреждения влияет на развитие передовой науки, обороноспособность, развитие экономики Украины.

Ожидается, что будут определены мощные научные учреждения, для которых будет увеличено государственное финансирование и возможности для развития. Также будет возможность учреждениям получить дополнительное финансирование от международных партнеров.

Учреждения, не прошедшие аттестацию, могут быть реорганизованы и присоединиться к более состоятельным и сильным институтам.

В МОН добавили, что основная цель реформы – создать условия развития украинской науки, поддержать талантливых ученых и сохранить научный потенциал Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в МОН заговорили об уменьшении количества медицинских университетов. Как отметил Михаил Винницкий, студенты медспециальностей должны получать базовое высшее образование в классических вузах, после чего учиться на мощных медицинских факультетах.

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