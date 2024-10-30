В Украине расширили список профессий, по которым можно получить ваучер на бесплатное обучение: подробности

В Украине увеличили список профессий, по которым граждане страны могут получить ваучер на бесплатное обучение. Это программа доступна не для всех, а для нескольких категорий граждан.

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В список добавили еще 16 профессий и 15 специальностей, которые сейчас востребованы на рынке труда. Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, говорится на сайте правительства.

Теперь в списке 95 профессий и 60 специальностей. Всего за год такой возможностью воспользовались 18 тысяч украинцев.

"В настоящее время мы расширяем перечень профессий и специальностей, на обучение которым можно получить ваучер, на 31 позицию, в частности, добавляем профессии, необходимые для восстановления и развития в сферах строительства, энергетики, транспорта, медицины", – отметила Бережная.

В частности, добавили такие профессии и специальности:

– мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики;

– слесарь-электромонтажник;

– слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика);

– машинист крана (крановщик);

– слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;

– вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров;

– моторист цементирующего агрегата;

– огнеупорник;

– оператор дистанционно управляемых аппаратов;

– пожарный-спасатель.

Среди специальностей – возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика, отраслевое машиностроение, электронные коммуникации и радиотехника, материаловедение, металлургия, авиационная и ракетно-космическая техника, авионика, прикладная механика, прикладная физика и наноматериалы, пожарная безопасность, биомедицинская инженерия, химические технологии и инженерия.

Ваучер на обучение могут получить:

– люди старше 45 лет, имеющие не менее 15 лет страхового стажа;

– внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не смогли найти подходящую им работу;

– люди с инвалидностью;

– участники боевых действий (УБД);

– военные, уволенные со службы, ветераны (в течение трех лет со дня увольнения);

– люди, получившие ранения, контузию, увечье или болезнь из-за войны с Россией;

– люди, освобожденные из российского плена или те, кого содержали в неволе, заключили в тюрьму россияне.

Сумма ваучера не может превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет почти 27 000 гривен. В случае если стоимость обучения превышает эту цифру, работодатель или лицо должны самостоятельно доплатить разницу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МОН доступно объяснили, для чего нужны ваучеры на обучение. Михаил Винницкий отметил важность профессионально-технического образования. Он отметил, что такие профессии как слесарь, сварщик и т.д., в приоритете для государственного заказа.

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