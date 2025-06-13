В Украине реорганизовали еще четыре университета: какие вузы объединили

В городах Каменец-Подольский и Умань путем укрупнения реорганизуют четыре заведения высшего образования. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

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Так, Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины (УГПУ) присоединен к Уманскому национальному университету (УНУ). В то же время Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко (КПНУ) присоединен к Подольскому государственному университету (ПГУ). Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в Facebook.

"Укрупнили два университета в Умани и Каменце-Подольском - для усиления образовательной и научной способности в регионах. Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины присоединили к Уманскому национальному университету с дальнейшими инвестициями от Всемирного банка и привлечением аграрного бизнеса к развитию специальностей. А Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко объединили с Подольским государственным университетом, с сохранением исторического названия и наследия университета, основанного во времена гетмана Скоропадского", – написал Лисовой.

Предполагается, что ПГУ будет переименован в Подольский государственный университет имени Ивана Огиенко для сохранения исторического наследия университета, основанного во времена гетмана Скоропадского, первым ректором которого был Иван Огиенко.

Чиновник отметил, что во всех случаях студентам и преподавателям гарантирована непрерывность обучения, расширение возможностей и сохранение академических достижений.

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