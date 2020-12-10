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В украинских школах с 1 января запретят продавать фаст-фуд

7.1т
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В Украине с 1 января 2021 года начнет действовать новый санитарный регламент для школ, который утвердили в Министерстве здравоохранения. В частности, запретят продавать детям фаст-фуд.

Об этом на брифинге в четверг, 10 декабря, сообщил Главный санитарный врач Виктор Ляшко. Медик пояснил, как в будущем году будут кормить школьников и как организуют обучение.

Ляшко отметил, что в нашей стране есть множество детей с лишним весом и нет почти никакой физической активности. Он сказал, что в Минздраве особое внимание уделили питанию детей в школах.

Далее перечислим некоторые новшества в регламенте для школ:

  • Школам разрешили использовать кейтеринг (выездное обслуживание и питание детей) при условии безопасности и качества продуктов.

  • Минздрав установил требования по запрету и ограничению содержания соли, сахара и жиров в еде для детей.

  • Под запрет продажи в школах попали такие продукты, как снеки, чипсы, сухарики, сосиски, копченая и соленая рыба, некоторые сладости и т.д.

  • В рационе питания отдан приоритет овощам, фруктам, злаковым и молочным продуктам.

  • Впервые для детей с особыми образовательными потребностями могут ввести другое питание. Для этого нужно будет предоставить документ об определенной диете для ребенка.

  • Если ребенок проживает на расстоянии более 2 км от школы, то учебное заведение должно обеспечить транспорт для подвоза учеников.

  • Работники школы и учителя будут проходить профилактические медицинские осмотры.

  • В регламенте прописан запрет аренды помещений школы не под образовательные потребности. Также установлены требования к благоустройству школ.

  • В документе Минздрава прописаны правила установки компьютеров для обучения: экран монитора для ПК не менее 15 дюймов, ноутбука – 14. Wi-Fi роутеры должны быть закреплены на высоте не менее 2 метров от пола.

  • Во избежание сколиоза и других заболеваний детям будут подбирать мебель по росту и дважды в год пересаживать детей в другие ряды в классе.

Подробно все изменения указаны в опубликованном документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно рекомендации Министерства образования и науки, зимние каникулы в школах Украины пройдут с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
еда Министерство образования Украины Министерство здравоохранения антисанитария Школа дети
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