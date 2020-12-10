В украинских школах с 1 января запретят продавать фаст-фуд

В Украине с 1 января 2021 года начнет действовать новый санитарный регламент для школ, который утвердили в Министерстве здравоохранения. В частности, запретят продавать детям фаст-фуд.
Об этом на брифинге в четверг, 10 декабря, сообщил Главный санитарный врач Виктор Ляшко. Медик пояснил, как в будущем году будут кормить школьников и как организуют обучение.
Ляшко отметил, что в нашей стране есть множество детей с лишним весом и нет почти никакой физической активности. Он сказал, что в Минздраве особое внимание уделили питанию детей в школах.
Далее перечислим некоторые новшества в регламенте для школ:
Школам разрешили использовать кейтеринг (выездное обслуживание и питание детей) при условии безопасности и качества продуктов.
Минздрав установил требования по запрету и ограничению содержания соли, сахара и жиров в еде для детей.
Под запрет продажи в школах попали такие продукты, как снеки, чипсы, сухарики, сосиски, копченая и соленая рыба, некоторые сладости и т.д.
В рационе питания отдан приоритет овощам, фруктам, злаковым и молочным продуктам.
Впервые для детей с особыми образовательными потребностями могут ввести другое питание. Для этого нужно будет предоставить документ об определенной диете для ребенка.
Если ребенок проживает на расстоянии более 2 км от школы, то учебное заведение должно обеспечить транспорт для подвоза учеников.
Работники школы и учителя будут проходить профилактические медицинские осмотры.
В регламенте прописан запрет аренды помещений школы не под образовательные потребности. Также установлены требования к благоустройству школ.
В документе Минздрава прописаны правила установки компьютеров для обучения: экран монитора для ПК не менее 15 дюймов, ноутбука – 14. Wi-Fi роутеры должны быть закреплены на высоте не менее 2 метров от пола.
Во избежание сколиоза и других заболеваний детям будут подбирать мебель по росту и дважды в год пересаживать детей в другие ряды в классе.
Подробно все изменения указаны в опубликованном документе.
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно рекомендации Министерства образования и науки, зимние каникулы в школах Украины пройдут с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.
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