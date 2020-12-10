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В українських школах із 1 січня заборонять продавати фастфуд

7.1т
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В Україні з 1 січня 2021 року почне діяти новий санітарний регламент для шкіл, який затвердили в Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, заборонять продавати дітям фастфуд.

Про це на брифінгу у четвер, 10 грудня, повідомив Головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Медик пояснив, як наступного року будуть годувати школярів і як організовують навчання.

Ляшко зазначив, що в нашій країні є безліч дітей із зайвою вагою і немає майже ніякої фізичної активності. Він сказав, що в МОЗ особливу увагу приділили харчуванню дітей у школах.

Далі перерахуємо деякі нововведення в регламенті для шкіл:

  • Школам дозволили використовувати кейтеринг (виїзне обслуговування і харчування дітей) за умови безпеки та якості продуктів.

  • МОЗ встановило вимоги щодо заборони та обмеження вмісту солі, цукру і жирів у їжі для дітей.

  • Під заборону продажу в школах потрапили такі продукти, як снеки, чіпси, сухарики, сосиски, копчена та солона риба, деякі солодощі тощо.

  • У раціоні харчування надано пріоритет овочам, фруктам, злаковим і молочним продуктам.

  • Вперше для дітей з особливими освітніми потребами можуть ввести інше харчування. Для цього потрібно буде надати документ про певну дієту для дитини.

  • Якщо дитина проживає на відстані понад 2 км від школи, то навчальний заклад має забезпечити транспорт для підвезення учнів.

  • Працівники школи та вчителі проходитимуть профілактичні медичні огляди.

  • У регламенті прописано заборону оренди приміщень школи не під освітні потреби. Також встановлено вимоги до благоустрою шкіл.

  • У документі МОЗ прописано правила встановлення комп'ютерів для навчання: екран монітора для ПК не менш ніж 15 дюймів, ноутбука – 14. Wi-Fi роутери повинні бути закріплені на висоті не менш ніж 2 метри від підлоги.

  • Щоб уникнути сколіозу та інших захворювань, дітям будуть підбирати меблі за зростом і двічі на рік пересаджувати дітей в інші ряди в класі.

Детально всі зміни вказані в опублікованому документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки, зимові канікули в школах України пройдуть з 25 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
їжа Міністерство освіти України Міністерство охорони здоров'я антисанітарія Школа діти
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