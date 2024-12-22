В Украине с 1991 года исчезли 42% школ: юрист объяснил, почему так происходит

По состоянию на начало учебного года в 1991 году в Украине, которая только обрела независимость, официально было 21,9 тысячи школ. В этих заведениях обучалось 7,102 млн учеников. С тех пор осталось всего 58% заведений среднего образования.

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Об этом написал юрист Владимир Богатырь в статье для "Українських новин". Данные Государственной службы статистики свидетельствуют, что в 2023-2024 учебном году в Украине функционировало 12,7 тысяч школ, в которых училось 3,906 млн учащихся и работало 390 тысяч учителей.

По словам юриста, так происходит из-за снижения рождаемости и сокращения населения. гарантии работают. Он подчеркнул, что статья 53 Конституции гарантирует каждому право на образование и полное общее среднее образование в Украине обязательно, его доступность и безоплатность обеспечивает государство. Однако не во всех городах эти гарантии действуют.

"Решить проблемы сельского образования пока не получилось. Единственным эффективным способом остается ликвидация школ вместе с их проблемами. Впрочем, с сокращением населения в стране, снижением рождаемости, исчезает также и потребность в образовательных услугах", – добавил Богатырь.

Кроме того, в Украине в последние годы увеличилось количество ликвидированных школ. По данным Института образовательной аналитики Министерства образования и науки в течение 2020/21 учебного года в Украине было ликвидировано 249 школ, а запущено только 9.

Показательно также то, что количество школ государственной и коммунальной собственности по Украине в течение прошлого учебного года сократилось на 1338 (10,6%) В то же время количество частных учреждений общего среднего образования увеличилось на 48.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МОН объяснили, что делать учителям, школы которых закрываются.

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