В Украине с 2021 года появится новый обязательный экзамен для выпускников школ

С 2021 выпускники школ Украины должны будут обязательно сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике.

Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования, который организует ВНО в стране, Татьяна Вакуленко, напомнив, что ранее выпускники имели возможность выбирать между математикой и историей Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Государственная итоговая аттестация с 2021 года для соискателей полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку, по математике. Это нововведение.

Напоминаю, раньше можно было выбирать между математикой или историей Украины. История Украины или иностранный язык, а также один из учебных предметов на выбор", – отметила Вакуленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 8% украинских абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе в 2020 году. Проходной балл не набрали около 23 тысяч человек.