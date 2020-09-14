В Україні з 2021 року з'явиться новий обов'язковий іспит для випускників шкіл

Марина Погорілко Моя Школа 18:29, 14.09.2020 Оновлено: 18:30, 14.09.2020

Із 2021 року випускники шкіл України повинні будуть обов'язково складати Державну підсумкову атестацію з математики.

Про це повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти, який організовує ЗНО в країні, Тетяна Вакуленко, нагадавши, що раніше випускники мали можливість обирати між математикою та історією України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Державна підсумкова атестація з 2021 року для здобувачів повної загальної середньої освіти буде обов’язковою з української мови, з математики. Це нововведення.

Нагадую, раніше можна було обирати з-поміж математики або історії України. Історія України або іноземна мова, а також один з навчальних предметів на вибір", – зазначила Вакуленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більше 8% українських абітурієнтів не склали ЗНО з української мови та літератури у 2020 році. Прохідний бал не набрали близько 23 тисяч осіб.

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