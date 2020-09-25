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В Украине школьников, которые устраивают буллинг, поставят на учет полиции

1.1т
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В Украине всех школьников, которые совершали буллинг (травлю) своих сверстников, будут ставить на профилактический учет в подразделения ювенальной превенции Нацполиции.

Об этом в Facebook сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он отметил, что 21 августа вступил в силу приказ МВД от 25.06.2020 №488, вносящий изменения в Инструкцию по организации работы подразделений ювенальной превенции с детьми, совершившими административные или уголовные правонарушения.

Изменения в Инструкции непосредственно касаются учащихся, совершивших буллинг другого участника образовательного процесса.

Основанием для принятия на учет ювенальной превенции является копия постановления суда о привлечении ребенка, его родителей или лиц, их заменяющих, к административной ответственности по статье 173-4 (об ответственности за травлю участника образовательного процесса) КоАП Украины.

"Говоря языком официального документа, профилактический учет детей – это комплекс мероприятий по постановке на учет, наполнению и поддержанию в актуальном состоянии баз данных, входящих в единую информационную систему МВД, данными детей, с которыми осуществляется профилактическая работа", – пояснил омбудсмен.

Во время профилактической работы с детьми, взятыми на учет из-за буллинга, полицейские ювенальной превенции будут проводить ознакомительные, предупредительные и воспитательные беседы с ребенком и его родителями или опекунами не реже одного раза в месяц.

Кроме того, они могут посещать ребенка по месту жительства, чтобы выяснить условия его проживания, а также факторы, которые могут негативно на него влиять.

Если после последнего факта совершения буллинга ребенок в течение года больше не будет замечен в травле других детей, его снимут с учета.

Буллеров поставят на учет в подразделения ювенальной превенции.

Буллеров поставят на учет в подразделения ювенальной превенции.

Facebook Сергея Горбачева

С буллерами будут вести профилактическую работу.

С буллерами будут вести профилактическую работу.

Facebook Сергея Горбачева

Полиция начнет учет буллеров.

Полиция начнет учет буллеров.

Facebook Сергея Горбачева

Как сообщал OBOZREVATEL, организация UNICEF провела масштабное исследование для ООН касательно буллинга в школах. По данным этого исследования 89 % участников подтвердили существование этой проблемы (в выборку попали 2117 украинских школьников). Непосредственно подвергались травле 49 % детей.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Персона
Сергей Горбачев
Место
Украина
Теги
Школа буллинг
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