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В Україні школярів, які влаштовують булінг, поставлять на облік поліції

1.1т
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В Україні всіх школярів, які здійснювали булінг (цькування) своїх однолітків, будуть ставити на профілактичний облік в підрозділи ювенальної превенції Нацполіції.

Про це в Facebook повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він зазначив, що 21 серпня вступив в силу наказ МВС від 25.06.2020 №488, що вносить зміни до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції з дітьми, котрі скоїли адміністративні або кримінальні правопорушення.

Зміни до Інструкції безпосередньо стосуються учнів, які вчинили булінг іншого учасника освітнього процесу.

Підставою для прийняття на облік ювенальної превенції є копія постанови суду про притягнення дитини, її батьків чи осіб, які їх замінюють, до адміністративної відповідальності за статтею 173-4 (про відповідальність за цькування учасника освітнього процесу) КпАП України.

"Якщо говорити мовою офіційного документа, профілактичний облік дітей – це комплекс заходів щодо постановки на облік, наповненню та підтриманню в актуальному стані баз даних, що входять до єдиної інформаційної системт МВС, даними дітей, з якими здійснюється профілактична робота", – пояснив омбудсмен.

Під час профілактичної роботи з дітьми, взятими на облік через булінг, поліцейські ювенальної превенції проводитимуть ознайомчі, попереджувальні та виховні бесіди з дитиною та її батьками або опікунами не рідше одного разу на місяць.

Крім того, вони можуть відвідувати дитину за місцем проживання, щоб з'ясувати умови його проживання, а також фактори, які можуть негативно на нього впливати.

Якщо після останнього факту вчинення булінгу дитина протягом року більше не буде помічена в цькуванні інших дітей, її знімуть з обліку.

Булерів поставлять на облік до підрозділів ювенальної превенції.

Булерів поставлять на облік до підрозділів ювенальної превенції.

Facebook Сергія Горбачова

З булерами будуть вести профілактичну роботу.

З булерами будуть вести профілактичну роботу.

Facebook Сергія Горбачова

Поліція почне облік булерів.

Поліція почне облік булерів.

Facebook Сергія Горбачова

Як повідомляв OBOZREVATEL, організація UNICEF провела масштабне дослідження для ООН щодо булінгу в школах. За даними цього дослідження 89% учасників підтвердили існування цієї проблеми (до вибірки потрапили 2117 українських школярів). Безпосередньо піддавалися цькуванню 49% дітей.

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Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Особа
Сергій Горбачов
Місце
Україна
Теги
Школа булінг
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