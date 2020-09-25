В Украине школьников, которые устраивают буллинг, поставят на учет полиции

В Украине всех школьников, которые совершали буллинг (травлю) своих сверстников, будут ставить на профилактический учет в подразделения ювенальной превенции Нацполиции.

Об этом в Facebook сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он отметил, что 21 августа вступил в силу приказ МВД от 25.06.2020 №488, вносящий изменения в Инструкцию по организации работы подразделений ювенальной превенции с детьми, совершившими административные или уголовные правонарушения.

Изменения в Инструкции непосредственно касаются учащихся, совершивших буллинг другого участника образовательного процесса.

Основанием для принятия на учет ювенальной превенции является копия постановления суда о привлечении ребенка, его родителей или лиц, их заменяющих, к административной ответственности по статье 173-4 (об ответственности за травлю участника образовательного процесса) КоАП Украины.

"Говоря языком официального документа, профилактический учет детей – это комплекс мероприятий по постановке на учет, наполнению и поддержанию в актуальном состоянии баз данных, входящих в единую информационную систему МВД, данными детей, с которыми осуществляется профилактическая работа", – пояснил омбудсмен.

Во время профилактической работы с детьми, взятыми на учет из-за буллинга, полицейские ювенальной превенции будут проводить ознакомительные, предупредительные и воспитательные беседы с ребенком и его родителями или опекунами не реже одного раза в месяц.

Кроме того, они могут посещать ребенка по месту жительства, чтобы выяснить условия его проживания, а также факторы, которые могут негативно на него влиять.

Если после последнего факта совершения буллинга ребенок в течение года больше не будет замечен в травле других детей, его снимут с учета.

Буллеров поставят на учет в подразделения ювенальной превенции. Facebook Сергея Горбачева

С буллерами будут вести профилактическую работу. Facebook Сергея Горбачева

Полиция начнет учет буллеров. Facebook Сергея Горбачева

Как сообщал OBOZREVATEL, организация UNICEF провела масштабное исследование для ООН касательно буллинга в школах. По данным этого исследования 89 % участников подтвердили существование этой проблемы (в выборку попали 2117 украинских школьников). Непосредственно подвергались травле 49 % детей.