В Україні школярів, які влаштовують булінг, поставлять на облік поліції

В Україні всіх школярів, які здійснювали булінг (цькування) своїх однолітків, будуть ставити на профілактичний облік в підрозділи ювенальної превенції Нацполіції.

Про це в Facebook повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він зазначив, що 21 серпня вступив в силу наказ МВС від 25.06.2020 №488, що вносить зміни до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції з дітьми, котрі скоїли адміністративні або кримінальні правопорушення.

Зміни до Інструкції безпосередньо стосуються учнів, які вчинили булінг іншого учасника освітнього процесу.

Підставою для прийняття на облік ювенальної превенції є копія постанови суду про притягнення дитини, її батьків чи осіб, які їх замінюють, до адміністративної відповідальності за статтею 173-4 (про відповідальність за цькування учасника освітнього процесу) КпАП України.

"Якщо говорити мовою офіційного документа, профілактичний облік дітей – це комплекс заходів щодо постановки на облік, наповненню та підтриманню в актуальному стані баз даних, що входять до єдиної інформаційної системт МВС, даними дітей, з якими здійснюється профілактична робота", – пояснив омбудсмен.

Під час профілактичної роботи з дітьми, взятими на облік через булінг, поліцейські ювенальної превенції проводитимуть ознайомчі, попереджувальні та виховні бесіди з дитиною та її батьками або опікунами не рідше одного разу на місяць.

Крім того, вони можуть відвідувати дитину за місцем проживання, щоб з'ясувати умови його проживання, а також фактори, які можуть негативно на нього впливати.

Якщо після останнього факту вчинення булінгу дитина протягом року більше не буде помічена в цькуванні інших дітей, її знімуть з обліку.

Булерів поставлять на облік до підрозділів ювенальної превенції. Facebook Сергія Горбачова

З булерами будуть вести профілактичну роботу. Facebook Сергія Горбачова

Поліція почне облік булерів. Facebook Сергія Горбачова

Як повідомляв OBOZREVATEL, організація UNICEF провела масштабне дослідження для ООН щодо булінгу в школах. За даними цього дослідження 89% учасників підтвердили існування цієї проблеми (до вибірки потрапили 2117 українських школярів). Безпосередньо піддавалися цькуванню 49% дітей.