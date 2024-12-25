В Украине снова заговорили о видеонаблюдении в школах после того, как отец избил учителя в Виннице

В Украине снова возобновили дискуссию по установлению в учебных заведениях камер видеонаблюдения. Педагоги и родители обсуждают такую идею после инцидента с избиением учителя в одной из школ Винницы.

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В Telegram-канале общественной организации "Родители SOS" 23 декабря начали опрос с таким вопросом: "Согласны ли вы, чтобы в каждом классе школы и в местах общего пользования (кроме туалетов) были установлены камеры видеонаблюдения в рамках мероприятий в сфере безопасности?"

По состоянию на 25 декабря 79% ответов были положительными.

Как пишет издание Оsvita.ua, по мнению некоторых представителей общественности, видеофиксация учебно-воспитательного процесса должна способствовать противодействию буллинга во всех его проявлениях и по отношению ко всем участникам образовательного процесса.

Образовательная омбудсменка Надежда Лещик после инцидента в Виннице заявила, что необходимо усиливать средства безопасности в школах и создавать безопасную коммуникацию между участниками образовательного процесса. По ее словам, также следует урегулировать вопрос доступа к школам других лиц, в том числе родителей.

Отметим, что вопрос о введении видеофиксации образовательного процесса в начале 2023 года поднимала народный депутат, первый заместитель главы парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич. Нардеп отмечала, что это необходимо для противодействия буллингу, защиты от ложных обвинений, фиксации воровства, а также получения данных об инцидентах между учениками и педагогами.

В то же время по итогам опроса, который проводился на сайте Освіта.ua после появления инициативы, из почти 5 тысяч участвовавших в исследовании лишь 29% поддерживало введение видеофиксации уроков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Виннице в лицее №6 отец одной из учениц сломал нос учителю физкультуры. Конфликт между ними возник якобы из-за того, что учитель оскорбил дочь мужчины.

Новость об инциденте всколыхнула образовательное сообщество.

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