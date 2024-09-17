В Украине сократилось количество участников НМТ, получивших 200 баллов хотя бы по одному предмету

В Украине уменьшилось количество участников Национального мультипредметного теста, получивших максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету по сравнению с 2023 годом. В частности, в этом году 3417 поступающих смогли сдать хотя бы один предмет экзамена на самый высокий балл.

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Такая информация содержится в отчете, обнародованном Украинским центром оценки качества образования на официальном сайте. В 2023 году таких участников было 3685 человек.

Максимальный результат – 800 баллов в 2024 году получили 7 абитуриентов.

200 баллов по трем предметам имеют 56 участников. Из двух – 353 абитуриента. За один предмет 200 баллов имеют 2999 поступающих.

1513 участников экзамена имеют 200 баллов по английскому языку, что явилось максимальным результатом среди всех предметов.

Также по математике и украинскому языку 1131 и 606 поступающих имеют 200 баллов соответственно.

Напомним, только 9,7% поступающих получили 170 баллов по двум или более предметам на НМТ в 2024 году. Так что они смогут воспользоваться грантами на образование второго уровня, который составляет 25 тысяч гривен. В то же время 150 баллов по двум предметам смогло получить 34,6% поступающих, что дает им возможность получить грант в размере 15 тысяч гривен. В то же время для поступающих будут действовать коэффициенты для увеличения суммы гранта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что всего 10% участников НМТ-2024 смогут воспользоваться грантом на образование в размере 25 тысяч гривен.

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