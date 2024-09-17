В Украине сократилось количество участников НМТ, получивших 200 баллов хотя бы по одному предмету

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В Украине сократилось количество участников НМТ, получивших 200 баллов хотя бы по одному предмету

В Украине уменьшилось количество участников Национального мультипредметного теста, получивших максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету по сравнению с 2023 годом. В частности, в этом году 3417 поступающих смогли сдать хотя бы один предмет экзамена на самый высокий балл.

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Такая информация содержится в отчете, обнародованном Украинским центром оценки качества образования на официальном сайте. В 2023 году таких участников было 3685 человек.

В Украине сократилось количество участников НМТ, получивших 200 баллов хотя бы по одному предмету

Максимальный результат – 800 баллов в 2024 году получили 7 абитуриентов.

200 баллов по трем предметам имеют 56 участников. Из двух – 353 абитуриента. За один предмет 200 баллов имеют 2999 поступающих.

В Украине сократилось количество участников НМТ, получивших 200 баллов хотя бы по одному предмету

1513 участников экзамена имеют 200 баллов по английскому языку, что явилось максимальным результатом среди всех предметов.

Также по математике и украинскому языку 1131 и 606 поступающих имеют 200 баллов соответственно.

Напомним, только 9,7% поступающих получили 170 баллов по двум или более предметам на НМТ в 2024 году. Так что они смогут воспользоваться грантами на образование второго уровня, который составляет 25 тысяч гривен. В то же время 150 баллов по двум предметам смогло получить 34,6% поступающих, что дает им возможность получить грант в размере 15 тысяч гривен. В то же время для поступающих будут действовать коэффициенты для увеличения суммы гранта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что всего 10% участников НМТ-2024 смогут воспользоваться грантом на образование в размере 25 тысяч гривен.

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