Только 10% участников НМТ-2024 смогут воспользоваться грантом на образование в размере 25 тысяч гривен

Только 9,7% поступающих получили 170 баллов по двум или более предметам на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году. Так что они смогут воспользоваться грантами на образование второго уровня, который составляет 25 тысяч гривен.

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Такие данные стали известны из обнародованного отчета Украинского центра оценивания качества образования на официальном сайте. В то же время 150 баллов по двум предметам смогло получить 34,6% поступающих, что дает им возможность получить грант в размере 15 тысяч гривен.

В то же время для поступающих будут действовать коэффициенты для увеличения суммы гранта. Так, самый высокий – 1,5, можно будет использовать для очень важных специальностей в Украине. К ним относятся: образование и педагогика, естественные науки – физика, биология, химия, математика, статистика, механическая инженерия, электрическая инженерия, химическая инженерия, электроника, производство и технологии, архитектура и строительство, аграрные науки, терапия и реабилитация.

Коэффициент 1,3 будет действовать для художественных специальностей, филологии, фольклористики, информационных технологий, компьютерных наук, кибербезопасности, ветеринарии, здравоохранения.

Поэтому студенты, которые поступают на контракт, имеют соответствующие баллы и выбирают приоритетную для государства специальность, могут получить грант в размере до 37,5 тысяч гривен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти 10 тысяч выпускников этого года не смогли составить НМТ-2024.

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