В Украине сорвали доставку в регионы учебников для школьников: Бабак пообещал разобраться

Только 82.03% учебников, опубликовано и передано на доставку в украинские школы. По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, будут проведены заседания по предоставлению рекомендаций Министерству образования и науки, которые позволили бы ученикам быстрее получить книги.

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В то же время парламентарий отметил, что 99.7% из всех учебников для 7-го класса, которые должны были быть напечатаны в 2024 году, получили школьники. Об этом Бабак рассказал в официальном Telegram-канале.

"По состоянию на 01.09 доставлено в регионы 82.03% учебников, напечатано и передано в доставку – 99.7% из всех учебников для 7-го класса, которые должны были быть напечатаны в 2024 году. Скоро проведем очередное заседание комитета и разберем, почему рекомендации не учтены и почему своевременно не доставлены учебники", – написал чиновник.

Предварительно глава Комитета образования сообщал, что за две недели до начала нового учебного года в регионы Украины было доставлено 69,5% учебников. В то же время, напечатано и передано в доставку – 99,7% учебных изданий, которые должны были быть напечатаны в 2024 году.

По словам Бабака, в прошлом впервые за 30 лет учебники для школьников были доставлены вовремя.

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