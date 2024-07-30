В Украине создадут кадровый резерв учителей с сохранением зарплаты: Лисовый объяснил, как это будет работать

В связи с ограничением дистанционного обучения в Украине учителей будут привлекать к другим видам образования с сохранением заработной платы. Также будет создан кадровый резерв педагогов, привлекаемых к работе на деоккупированных территориях.

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Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовый в эфире марафона "Единые новости". Он отметил, что приказ №850 об ограничении дистанционного обучения в школах регулирует только формы образования.

И исходя из моделирования по этому приказу часть учителей потеряет свою нагрузку, пояснил министр. Именно они будут вовлечены в другие формы образования.

"Мы всех их привлечем к другим видам образования. Нам потребуется организовывать образование для разных категорий. Например, для детей за границей, которым нужно дать исключительно украиноведческий компонент", – сказал Лисовый.

Он добавил, что министерство также готовит кадровый резерв учителей, которые будут привлекаться к работе на деоккупированных территориях Украины.

"Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить всех учителей. В частности, создан кадровый резерв учителей и принято политическое решение о сохранении им зарплаты", – сказал Лисовый.

Как сообщал OBOZ.UA, МОН планирует вернуть в очное обучение 300 тысяч украинских школьников, где это возможно. Для этого образовательное ведомство создает "Школу офлайн".

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