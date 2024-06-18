В Украине стартовала вступительная кампания в лицеи МВД: какие обязательные требования к абитуриентам

В Украине начался прием заявок на поступление в лицеи направления безопасности и национально-патриотического воспитания Министерства внутренних дел (МВД). Обязательным требованием к поступающим является наличие базового среднего образования.

О старте вступительной кампании сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram. В первую очередь на полное обеспечение приглашаются дети погибших, раненых, пленных или пропавших без вести сотрудников ведомства.

"В 10-е классы на полное обеспечение в первую очередь приглашаем детей погибших, раненых или пропавших без вести сотрудников системы МВД. Мы позаботились о том, чтобы дети смогли получить качественное современное образование, жить и развиваться в комфортных условиях", – говорится в сообщении.

Вступительная кампания продлится до 16 июля. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету поступающего по ссылке и ожидать звонка после ее обработки.

"Формируем сообщество патриотической и мотивированной молодежи. Продолжаем поддерживать наших защитников и их семьи", – добавил министр.

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