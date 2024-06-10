В военных вузах Украины с 1 сентября появятся новые специальности. Список

В военных университетах с 1 сентября появятся новые специальности. Это происходит в связи с решением руководства Вооруженных сил Украины и на основании уточненных заявок на подготовку специалистов с высшим образованием.

Об этом говорится на официальном сайте информационного агентства Армия Inform. Уточненные заявки на специальности посылались заказчиками на подготовку военных специалистов.

Поступающие смогут выбрать такие специальности среди новых предложенных:

киберзащита и кибервоздействие, системы и комплексы ведения киберборьбы;

киберразведка, системы и комплексы специального назначения;

международное сотрудничество в области обороны и военной сфере;

управление действиями подразделений морских безэкипажных систем (комплексов);

эксплуатация и ремонт морских безэкипажных систем (комплексов);

социальная работа в Вооруженных силах.

Напомним, с сентября 2024 года начнутся важные изменения в преподавании предмета "Защита Украины" в школах. В частности, в новой программе не будет разделения в преподавании предмета на мальчиков и девочек, строевой подготовки и добавятся более практические навыки. Также школьники будут учиться информационной безопасности, медицинской помощи и дронам. Кроме того, в дисциплине уйдут в прошлое пережитки Советского Союза, а акцент будет делаться на технологиях и внутренней мотивации защищать свое государство.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что названо точное количество поступающих в магистратуру и аспирантуру в 2024 году.

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