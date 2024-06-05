Это рекорд. Названо точное количество поступающих в магистратуру и аспирантуру в 2024 году

В Украине в основной период регистрации на сдачу единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания в магистратуру и аспирантуру в 2024 году зарегистрировано рекордные 246 189 участников. Это почти в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщило Государственное предприятие "Инфоресурс" в Facebook. В 2023 году количество зарегистрированных абитуриентов в основной и дополнительный период составляло 100 196 участников.

В 2024 году ЕВЭ должны сдавать не только поступающие в магистратуру, но и аспирантуру.

В то же время будущие магистры, избравшие специальность, "Образование/Педагогика" (кроме специальности "Физическая культура и спорт"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Право", "Информационные технологии", "Сфера обслуживания", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" должны также сдавать ЕПВИ по соответствующему предмету.

Напомним, Министерство образования и науки определило коэффициенты при поступлении в заведения высшего образования разных регионов. В частности, в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях он составит 1,07. Вступая в ЗВО в Днепропетровской, Полтавской областях и Бучанском районе Киевской области, коэффициент для абитуриентов будет 1,04. В других регионах – 1.

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