В Украине стартует регистрация на ВНО-2021: озвучены все сроки и полное расписание

В понедельник, 1 февраля, начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО).
Как сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины, регистрация продлится до 5 марта включительно.
В Украине стартует регистрация на ВНО-2021. Источник: stb.ua
stb.ua
До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия ВНО пройдет по следующему графику:
21 мая – химия,
24 мая – испанский, немецкий, французский языки,
25 мая – английский язык,
28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта),
1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,
4 июня – история Украины,
7 июня – физика,
10 июня – биология,
15 июня – география.
Дополнительный период регистрации на ВНО продлится с 6 по 18 мая. Дополнительная сессия ВНО для отдельных категорий участников состоится с 29 июня по 16 июля.
Объявление результатов по химии – до 4 июня, по иностранным языкам – до 18 июня, по математике и физике – до 22 июня, по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии – до 25 июня, по географии – до 30 июня.
Результаты дополнительной сессии ВНО объявят до 23 июля.
Участие в основной сессии ВНО бесплатное. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем по пяти предметам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 декабря Кабмин принял решение, согласно которому, начиная с 2021 года, в Украине будут награждать премиями президента выпускников, которые получат наивысшие баллы на ВНО.
На эти цели было выделено 100 000 гривен. Итак, 20 учеников получат премию в размере 5000 гривен.
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