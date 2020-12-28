За високі бали на ЗНО у 2021 році роздадуть премії. Документ

В Україні з 2021 року нагороджуватимуть преміями президента випускників, які отримають високі бали на ЗНО.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 28 грудня. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко (щоб подивитися копію документа, доскрольте сторінку до кінця).

За високі бали на ЗНО можна буде отримати премії

Політик уточнив, що для реалізації ініціативи на 2021 рік було виділено 100 тисяч гривень. Тобто 20 учнів отримають премію в розмірі 5 тисяч гривень.

У документі сказано, що премії виплачуватимуть "із метою підвищення інтелектуального потенціалу суспільства й заохочення обдарованих учнів".

Копія указу президента. Джерело: Telegram / Гончаренко

Пост Гончаренка в Telegram. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що 12 серпня президент України Володимир Зеленський особисто привітав випускників, які набрали найбільшу кількість балів на ЗНО 2020 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в Україні хочуть залишити обов'язковим проведення зовнішнього незалежного оцінювання, проте вести його в "специфічній формі".

Згідно з рішенням Міністерства освіти та науки, у 2021 році обов'язкове комплексне ЗНО з української мови та літератури скасовано.

У 2020-му більш як 8% українських абітурієнтів не склали ЗНО з української мови та літератури. Прохідний бал не набрали близько 23 тисячі осіб.

Графік проведення ЗНО-2021 можна подивитися за посиланням.

Із правилами вступної кампанії на 2021 рік можна ознайомитися в нашому матеріалі.

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