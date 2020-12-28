За высокие баллы на ВНО в 2021 году раздадут премии. Документ

В Украине с 2021 года будут награждать премиями президента выпускников, которые получат высокие баллы на ВНО.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании 28 декабря. Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко (чтобы посмотреть копию документа, доскролльте страницу до конца).

За лучшие баллы на ВНО можно будет получить премии

Политик уточнил, что для реализации инициативы на 2021 год было выделено 100 тысяч гривен. То есть, 20 учеников получат премию в размере 5 тысяч гривен.

В документе сказано, что премии будут выплачивать "с целью повышения интеллектуального потенциала общества и поощрения одаренных учащихся".

Копия указа президента. Источник: Telegram / Гончаренко

Пост Гончаренко в Telegram. Источник: Скриншот

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил выпускников, набравших наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в Украине хотят оставить обязательным проведение внешнего независимого оценивания, однако вести его в "специфической форме".

Согласно решению Министерства образования и науки, в 2021 году обязательное комплексное ВНО по украинскому языку и литературе отменено.

В 2020-м более 8% украинских абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе. Проходной балл не набрали около 23 тысяч человек.

График проведения ВНО-2021 можно посмотреть по ссылке.

С правилами вступительной кампании на 2021 год можно ознакомиться в нашем материале.

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